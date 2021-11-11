В РФ выявлено более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 1 тыс. 237 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 тыс. 759 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 237 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 40 759 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 494 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
По данным четверга, в РФ выявлено на 2 тыс. 701 заболевшего больше, чем накануне в среду, когда сообщалось о 38 тыс. 058 новых заражениях коронавирусом. Рост отмечен в Москве, суточная заболеваемость тут увеличилась на 58% и составила 6 тыс. 240 случаев, тогда как 10 ноября сообщалось о 3 тыс. 927 случаях.
В Санкт-Петербурге выявили 3 тыс. 230 заболевших, в Московской области - 2 тыс. 617.
За сутки в РФ было подтверждено 1 тыс. 237 смертей от COVID-19, больше всего скончавшихся в Москве - 94, в Петербурге - 85, в Московской области - 56.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 952 тыс. 472 случая коронавирусной инфекции, 251 тыс. 691 умерший и 7 млн 687 тыс. 317 выписанных, в том числе 33 тыс. 156 выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 505 выздоровевших приходится на Москву.
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