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СНГ 11.11.2021 12:44

В РФ выявлено более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 1 тыс. 237 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 40 тыс. 759 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 237 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 40 759 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 494 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

По данным четверга, в РФ выявлено на 2 тыс. 701 заболевшего больше, чем накануне в среду, когда сообщалось о 38 тыс. 058 новых заражениях коронавирусом. Рост отмечен в Москве, суточная заболеваемость тут увеличилась на 58% и составила 6 тыс. 240 случаев, тогда как 10 ноября сообщалось о 3 тыс. 927 случаях.

В Санкт-Петербурге выявили 3 тыс. 230 заболевших, в Московской области - 2 тыс. 617.

За сутки в РФ было подтверждено 1 тыс. 237 смертей от COVID-19, больше всего скончавшихся в Москве - 94, в Петербурге - 85, в Московской области - 56.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 952 тыс. 472 случая коронавирусной инфекции, 251 тыс. 691 умерший и 7 млн 687 тыс. 317 выписанных, в том числе 33 тыс. 156 выписаны за последние сутки, из них 5 тыс. 505 выздоровевших приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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