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ТЭК 11.11.2021 13:38

Алиев обсудил с главным исполнительным директором BP Group расширение сотрудничества в сфере ВИЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял главного исполнительного директора компании BP Group Бернарда Луни.

«В ходе встречи отмечалось, что между Азербайджаном и BP налажено самое крепкое в мире партнерство, в том числе с компанией SOCAR», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили интерес BP к проектам развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В этой связи отмечалось, что рассматривается расширение сотрудничества между Азербайджаном и BP в этой области.

«Касаясь значимости планов ВР по развитию ВИЭ на освобожденных азербайджанских территориях, стороны выразили надежду, что это послужит преобразованию региона в зону зеленой энергии. Было отмечено, что эта работа имеет большой потенциал, особенно с учетом того, что Азербайджан обладает диверсифицированные энергетические связи с соседними странами, и производство электроэнергии в стране превышает спрос», - подчеркивается в информации.

Луни высоко оценил усилия Азербайджана в области защиты окружающей среды, заявив, что страна является одной из ведущих стран мира в этой сфере. Он добавил, что защита экологических стандартов и правил в Азербайджане сильнее, чем во многих развитых странах.

«Стороны также обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, BP, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]