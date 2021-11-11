Алиев обсудил с главным исполнительным директором BP Group расширение сотрудничества в сфере ВИЭ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял главного исполнительного директора компании BP Group Бернарда Луни.

«В ходе встречи отмечалось, что между Азербайджаном и BP налажено самое крепкое в мире партнерство, в том числе с компанией SOCAR», - говорится в информации на сайте президента Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили интерес BP к проектам развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В этой связи отмечалось, что рассматривается расширение сотрудничества между Азербайджаном и BP в этой области.

«Касаясь значимости планов ВР по развитию ВИЭ на освобожденных азербайджанских территориях, стороны выразили надежду, что это послужит преобразованию региона в зону зеленой энергии. Было отмечено, что эта работа имеет большой потенциал, особенно с учетом того, что Азербайджан обладает диверсифицированные энергетические связи с соседними странами, и производство электроэнергии в стране превышает спрос», - подчеркивается в информации.

Луни высоко оценил усилия Азербайджана в области защиты окружающей среды, заявив, что страна является одной из ведущих стран мира в этой сфере. Он добавил, что защита экологических стандартов и правил в Азербайджане сильнее, чем во многих развитых странах.

«Стороны также обсудили вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества», - говорится в сообщении.

Н.Аббасова