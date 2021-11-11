На саммите Тюркского совета будет утверждена концепция сотрудничества до 2040г - Чавушоглу

Турция выступает за устранение всех преград на пути сотрудничества тюркоязычных стран, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии в четверг на VIII заседании глав дипломатий стран-членов Тюркского совета в Стамбуле вновь поздравил Азербайджан с победой в 44-дневной второй Карабахской войне и выразил удовлетворение итогами председательства Баку в организации.
«Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе», - сказал Чавушоглу, слова которого приводит агентство «Анадолу».
Он напомнил, что на предстоящем саммите лидеров Тюркского совета 12 ноября будет обсужден присвоение Туркменистану статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. «Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства», - сказал Чавушоглу.
Кроме этого, планируется изменить название организации на Организацию тюркских государств.
Также будет обновлен устав Совета аксакалов Тюркского совета, а также утверждена Концепция-2040.
«Концепция, подготовленная по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева, формирует рамки сотрудничества на период до 2040 года», - пояснил Чавушоглу.
Глава МИД Турции также отметил значимость устранения барьеров на пути экономического сотрудничества стран-членов организации.
Заседание глав МИД предваряет саммит лидеров Тюркского совета, в котором примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В числе участников предстоящего саммита также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.
Н.Аббасова
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