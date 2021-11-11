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Регион 11.11.2021 13:53

На саммите Тюркского совета будет утверждена концепция сотрудничества до 2040г - Чавушоглу

Турция выступает за устранение всех преград на пути сотрудничества тюркоязычных стран, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии в четверг на VIII заседании глав дипломатий стран-членов Тюркского совета в Стамбуле вновь поздравил Азербайджан с победой в 44-дневной второй Карабахской войне и выразил удовлетворение итогами председательства Баку в организации.

«Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла путь к долгосрочному миру и стабильности в нашем регионе», - сказал Чавушоглу, слова которого приводит агентство «Анадолу».

Он напомнил, что на предстоящем саммите лидеров Тюркского совета 12 ноября будет обсужден присвоение Туркменистану статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. «Это позволит организации охватить все тюркоязычные государства», - сказал Чавушоглу.

Кроме этого, планируется изменить название организации на Организацию тюркских государств.

Также будет обновлен устав Совета аксакалов Тюркского совета, а также утверждена Концепция-2040.

«Концепция, подготовленная по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева, формирует рамки сотрудничества на период до 2040 года», - пояснил Чавушоглу.

Глава МИД Турции также отметил значимость устранения барьеров на пути экономического сотрудничества стран-членов организации.

Заседание глав МИД предваряет саммит лидеров Тюркского совета, в котором примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В числе участников предстоящего саммита также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Н.Аббасова

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Тэги: ТЮРСКИЙ-/СОВЕТ, САММИТ, КОНЦЕПЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]