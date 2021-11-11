Правительство Чехии подало в отставку

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш в четверг подал прошение об отставке.
"Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его", - приводит слова Бабиша чешское радио.
Теперь президент страны Милош Земан должен обратиться к уходящим в отставку министрам с просьбой исполнять полномочия вплоть до формирования нового кабинета, отмечает радио.
Ранее на этой неделе Земан поручил лидеру Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство Чехии.
Соглашение о формировании правительственной коалиции было достигнуто в Праге в понедельник. Подписи под коалиционным соглашением поставили представители Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза, ТОП 09 в коалиции с альянсом "Вместе" и Пиратская партия в коалиции с движением СТАН (Старосты и независимые).
В составе нового кабинета, как ожидается, будет 18 министров, включая премьера, которым должен стать Фиала.
Фиале 57 лет, ранее он занимал должность министра образования, молодежи и физической культуры, с 2013 года он является депутатом парламента.
Баку и ЮНЕСКО согласовали ряд сложных вопросов для осуществления миссии в Карабах - Байрамов
Байрамов обсудил с Мирзояном и сопредседателями МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Байрамов и Ле Дриан обсудили ситуацию на Южном Кавказе и реализацию договоренностей по Карабаху
Главный исполнительный директор BP ознакомится с ходом строительства в рамках проекта Центральный Восточный Азери
Промпроизводство в Азербайджане в январе-октябре выросло на 5,2%
Алиев обсудил с главным исполнительным директором BP Group расширение сотрудничества в сфере ВИЭ
В Азербайджане соцвыплаты населению за 10 месяцев составили около 5 млрд манатов
Минздрав направит свыше 10 млн манатов на закупку лекарств для больных сахарным диабетом
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 251,4 млн - университет Хопкинса
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
Плати и выигрывай с AniPay в Yelo Bank!
Банк Республика в очередной раз стал победителем Национального конкурса КСО!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог