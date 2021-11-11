Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9505 RUR   0.0239 GBR   2.2788 TRY   0.1722

Цена на нефть

10.11 $/bbl   WTI 81.34 -2.81 Brent 82.64 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.11.2021 13:56

Правительство Чехии подало в отставку

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш в четверг подал прошение об отставке.

"Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его", - приводит слова Бабиша чешское радио.

Теперь президент страны Милош Земан должен обратиться к уходящим в отставку министрам с просьбой исполнять полномочия вплоть до формирования нового кабинета, отмечает радио.

Ранее на этой неделе Земан поручил лидеру Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство Чехии.

Соглашение о формировании правительственной коалиции было достигнуто в Праге в понедельник. Подписи под коалиционным соглашением поставили представители Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза, ТОП 09 в коалиции с альянсом "Вместе" и Пиратская партия в коалиции с движением СТАН (Старосты и независимые).

В составе нового кабинета, как ожидается, будет 18 министров, включая премьера, которым должен стать Фиала.

Фиале 57 лет, ранее он занимал должность министра образования, молодежи и физической культуры, с 2013 года он является депутатом парламента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕХИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКА


Похожие новости


Премьер Чехии подаст президенту прошение об отставке во второй половине мая

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]