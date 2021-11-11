Правительство Чехии подало в отставку

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш в четверг подал прошение об отставке.

"Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его", - приводит слова Бабиша чешское радио.

Теперь президент страны Милош Земан должен обратиться к уходящим в отставку министрам с просьбой исполнять полномочия вплоть до формирования нового кабинета, отмечает радио.

Ранее на этой неделе Земан поручил лидеру Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство Чехии.

Соглашение о формировании правительственной коалиции было достигнуто в Праге в понедельник. Подписи под коалиционным соглашением поставили представители Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза, ТОП 09 в коалиции с альянсом "Вместе" и Пиратская партия в коалиции с движением СТАН (Старосты и независимые).

В составе нового кабинета, как ожидается, будет 18 министров, включая премьера, которым должен стать Фиала.

Фиале 57 лет, ранее он занимал должность министра образования, молодежи и физической культуры, с 2013 года он является депутатом парламента.