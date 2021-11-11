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Дальнее зарубежье 11.11.2021 16:03

Претендент на пост канцлера Германии настаивает на срочном усилении мер против COVID-19

Германии необходимо принять эффективные меры для борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 в условиях приближающейся зимы, цитирует европейская пресса слова претендента на пост канцлера Германии Олафа Шольца.

"Мы должны готовиться к зимнему периоду... Вирус все еще активен и угрожает здоровью граждан", - заявил Шольц, выступая в четверг в бундестаге.

Федеральное правительство в течение следующей недели обсудит меры по борьбе со вспышкой COVID-19 с представителями земель, добавил Шольц.

Органы здравоохранения Германии предупреждают, что если не принять эффективных мер, больницы окажутся переполненными.

В Германии за последние сутки зафиксировали антирекорд с начала пандемии COVID-19, который составил свыше 50 тыс. случаев.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ФРГ было диагностировано свыше 4,83 млн заражений, более 97,5 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,43 млн человек выздоровели.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]