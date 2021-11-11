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Дальнее зарубежье 11.11.2021 16:26

Пекин и Токио обсудили ситуацию в Восточно-Китайском море, призвали друг друга воздержаться от дестабилизирующих шагов

Представители министерств иностранных дел КНР и Японии в ходе переговоров накануне, посвященных позициям сторон в Восточно-Китайском море, призывали друг друга избегать опрометчивых действий, сообщило в четверг издание South China Morning Post (SCMP).

В переговорах по видеосвязи принял участие генеральный директор департамента пограничных и морских дел МИД КНР Хун Лян и его коллега из МИД Японии Такэхиро Фунакоси. В ходе консультаций речь шла, в частности, о контролируемых Токио островах Дяоюйдао (японское название Сэнкаку), территориальную принадлежность которых оспаривают Китай и Япония.

"Китай подтверждает свою весомую позицию по островам Дяоюйдао и Восточно-Китайскому морю и призывает Японию уважать суверенитет Китая и его обеспокоенность в сфере безопасности, а также воздержаться от действий, которые могут осложнить ситуацию", - цитирует SCMP слова Хун Ляна.

В свою очередь Такэхиро Фунакоси указал на "возросшую военную активность" Китая в регионе, призвал Пекин проявлять сдержанность. Также для предотвращения внештатных ситуацией стороны согласились приложить усилия к установлению линии экстренной связи между Народно-освободительной армии Китая и Силами самообороны Японии.

SCMP отмечает, что это первые подобные переговоры между Пекином и Токио с момента, когда новым премьер-министром Японии стал Фумио Кисида. При этом ранее новый глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявлял о необходимости выстраивания конструктивных отношений Японии с Китаем, сотрудничества против общих вызовов, но при одновременном требовании от КНР "ответственного поведения".

Тем временем, отмечает агентство Associated Press, в Японии находится с визитом глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино.

Адмирал провел три дня с начальником штабов Сил самообороны страны Кодзи Ямадзаки, и в частности, посетил учения Сил самообороны в Тихом океане. В четверг он встречался с министром обороны Японии Нобуо Киси, обсудив ядерную и ракетную программу КНДР, а затем с премьером Фумио Кисидой. Адмирал заверил премьера, что Вашингтон привержен работе с Токио для обеспечения "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также мира, стабильности и процветания в регионе".

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Тэги: КИТАЙ, ЯПОНИЯ, МОРЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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