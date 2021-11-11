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Макроэкономика 11.11.2021 20:56

Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП РФ в 2021-2022 гг

Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП России на ближайшие два года.

Российская экономика увеличится на 3,9% в текущем году и на 2,6% в следующем году, сообщается в ежеквартальном обзоре ЕК. Весной прогнозировалось повышение соответственно на 2,7% и 2,3%.

В 2023 году предполагается подъем на 2,2%.

"Несмотря на низкий уровень вакцинации и высокую смертность от COVID-19 осенью 2021 года, реальный ВВП России к настоящему времени превысил допандемический уровень", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем экономическому росту, вероятно, будут способствовать улучшение условий торговли и рост бюджетных доходов, которые открывают возможности для дополнительных трансферов и расходов, что приводит к росту потребления, полагают эксперты ЕК.

"Прогнозы для капзатрат остаются умеренными, поскольку на настроения деловых кругов по-прежнему негативно влияет неблагоприятная инвестиционная среда, - говорится в отчете. - Не исключено, что государственные инвестиции несколько увеличатся из-за высоких цен на сырьевые товары и повышения бюджетных доходов. Однако неустойчивые цены на сырьевые товары, неопределенные долгосрочные перспективы в отношении ископаемого топлива и отсутствие доступа к кредитам для МСП, в частности, в сфере услуг, затрудняют прогнозы для частных инвестиций".

ЕК прогнозирует, что инфляция в РФ в 2021 году составит в среднем 6,2%, а в будущем году замедлится до 4,8%.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]