Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП РФ в 2021-2022 гг

Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП России на ближайшие два года.

Российская экономика увеличится на 3,9% в текущем году и на 2,6% в следующем году, сообщается в ежеквартальном обзоре ЕК. Весной прогнозировалось повышение соответственно на 2,7% и 2,3%.

В 2023 году предполагается подъем на 2,2%.

"Несмотря на низкий уровень вакцинации и высокую смертность от COVID-19 осенью 2021 года, реальный ВВП России к настоящему времени превысил допандемический уровень", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем экономическому росту, вероятно, будут способствовать улучшение условий торговли и рост бюджетных доходов, которые открывают возможности для дополнительных трансферов и расходов, что приводит к росту потребления, полагают эксперты ЕК.

"Прогнозы для капзатрат остаются умеренными, поскольку на настроения деловых кругов по-прежнему негативно влияет неблагоприятная инвестиционная среда, - говорится в отчете. - Не исключено, что государственные инвестиции несколько увеличатся из-за высоких цен на сырьевые товары и повышения бюджетных доходов. Однако неустойчивые цены на сырьевые товары, неопределенные долгосрочные перспективы в отношении ископаемого топлива и отсутствие доступа к кредитам для МСП, в частности, в сфере услуг, затрудняют прогнозы для частных инвестиций".

ЕК прогнозирует, что инфляция в РФ в 2021 году составит в среднем 6,2%, а в будущем году замедлится до 4,8%.