Грузинская оппозиция проводит акции протеста возле офиса Службы госбезопасности

Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции собрались в четверг вблизи офиса Службы госбезопасности Грузии (СГБ) с протестом против действующей власти.

Выступая на акции, председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия заявил, что "план оппозиционных сил - борьба с режимом".

"Режиму придется ежедневно выставлять против нас полицию, которая может задерживать наших сторонников, но протестное движение эти задержания не остановят", - заявил Мелия.

Накануне на акциях протеста в Тбилиси были задержаны 46 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение требованиям полиции.