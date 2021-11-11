Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9505 RUR   0.0239 GBR   2.2788 TRY   0.1722

Цена на нефть

10.11 $/bbl   WTI 81.34 -2.81 Brent 82.64 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.11.2021 16:13

Грузинская оппозиция проводит акции протеста возле офиса Службы госбезопасности

Несколько сотен сторонников грузинской оппозиции собрались в четверг вблизи офиса Службы госбезопасности Грузии (СГБ) с протестом против действующей власти.

Выступая на акции, председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия заявил, что "план оппозиционных сил - борьба с режимом".

"Режиму придется ежедневно выставлять против нас полицию, которая может задерживать наших сторонников, но протестное движение эти задержания не остановят", - заявил Мелия.

Накануне на акциях протеста в Тбилиси были задержаны 46 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение требованиям полиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ, ГОСБЕЗОПАСНОСТЬ


Похожие новости


Грузинский премьер заявил о готовности правительства конструктивно сотрудничать с оппозицией Саакашвили призывает грузинскую оппозицию к объединению Оппозиционеры заполнили площадь Свободы в Тбилиси, где начинается акция под девизом "Свободу Мише" Организаторы акции оппозиции в Тбилиси обещают участие в ней сотен тысяч сторонников Саакашвили Премьер Грузии считает беспокойство оппозиции о состоянии здоровья Саакашвили наигранным перед вторым туром выборов Премьер-министр Грузии обвинил партию Саакашвили в срыве соглашения властей с оппозицией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]