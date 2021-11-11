ЕС из-за миграционного кризиса усилит санкции против Минска и борьбу с нелегальной переправкой людей через Белоруссию - глава МИД ФРГ

ЕС в связи с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии будет, как и прежде, действовать совместно и, в частности, усилит санкционный режим против Минска, заявил в четверг глава МИД ФРГ Хайко Маас.
"Мы усилим действующие против режима (президента Белоруссии Александра - ИФ) Лукашенко санкции", - написал он в твиттере, описывая дискуссии в бундестаге по поводу Белоруссии.
"Мы предпримем меры против нелегального провоза людей через Белоруссию", - продолжил он.
Также Маас упомянул оказание гуманитарной помощи нелегальным иммигрантам, скопившимся в приграничной зоне Польши и Белоруссии и "активизацию разъяснительной работы в странах происхождения" этих нелегалов.
Маас подчеркнул, что ответственность за кризис лежит именно на Лукашенко, который "злоупотребляет людьми" для давления на ЕС, и заявил, что Берлин солидарен с Польшей и Литвой в сложившейся ситуации.
Положение на белорусско-польской границе осложнилось в понедельник, когда к самой польской границе со стороны Белоруссии подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.
Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил, что ЕС ведет работу над пятым пакетом санкций против Белоруссии. Эту тему обсудят в понедельник на встрече главы МИД стран-членов Евросоюза.
Также в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом сказала, что ЕС и США не исключают возможность введения санкций против авиакомпаний, которые доставляют мигрантов из ближневосточных стран на территорию Белоруссии, откуда те потом пытаются перейти границу ЕС.
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