Татарстан внедрит QR-коды в свой общественный транспорт

Власти Татарстана приняли решение внедрить во весь внутриреспубликанский общественный транспорт QR-коды, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
"QR-код будет внедрен во весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный) ", - сказала Галимова.
Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода, полученного на портале Госулуг при прохождении полного курса вакцинации в случае, если переболел COVID-19, а также при наличии QR-кода, полученного на основании медотвода.
На базе министерства здравоохранения Татарстана разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медицинский отвод от вакцинации.
Галимова также сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную.
"Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики, соответственно у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт", - добавила руководитель пресс-службы президента Татарстана.
Кроме того, по решению главы республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.
Проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами перевозчиков на моменте посадки пассажира в общественный транспорт.
Также подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки
Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в саммите ССТГ
Запуск Зангезурского коридора положительно скажется на региональном экономическом сотрудничестве - Байрамов
Баку и ЮНЕСКО согласовали ряд сложных вопросов для осуществления миссии в Карабах - Байрамов
Еврокомиссия улучшила прогнозы роста ВВП РФ в 2021-2022 гг
Газпром не заказывает дополнительных мощностей через Украину и Польшу на пятницу
Главврач больницы на севере Италии предупредил о наступлении тяжелых времён в регионе в связи с пандемией COVID-19
Число беженцев, перемещенных лиц в мире превысило 84 млн человек - ООН
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог