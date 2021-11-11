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СНГ 11.11.2021 18:25

Татарстан внедрит QR-коды в свой общественный транспорт

Власти Татарстана приняли решение внедрить во весь внутриреспубликанский общественный транспорт QR-коды, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"QR-код будет внедрен во весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный) ", - сказала Галимова.

Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода, полученного на портале Госулуг при прохождении полного курса вакцинации в случае, если переболел COVID-19, а также при наличии QR-кода, полученного на основании медотвода.

На базе министерства здравоохранения Татарстана разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медицинский отвод от вакцинации.

Галимова также сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную.

"Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики, соответственно у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт", - добавила руководитель пресс-службы президента Татарстана.

Кроме того, по решению главы республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.

Проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами перевозчиков на моменте посадки пассажира в общественный транспорт.

Также подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]