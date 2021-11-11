Мировое сообщество рискует не справиться с задачей сдержать рост температур на Земле на уровне 1,5 градусов по Цельсию - генсек ООН

Поставленная международным сообществом цель до 2100 года ограничить рост температур на Земле 1,5 градусами по Цельсию на данный момент кажется труднодостижимой, но пока что возможной, заявил агентству Associated Press генсек ООН Антониу Гутерриш.

"(Эту задачу - ИФ) все еще можно достичь, но она висит на волоске", - сказал он на фоне близящейся к завершению в Глазго климатической конференции COP26.

Он отметил, что переговоры в Глазго не привели к прорыву в реализации целей, связанных с климатической повесткой, однако "надежду нужно сохранять до последнего момента".

"Худшим было бы достижение соглашения любой ценой, на минимальном общем основании, которое не стало бы ответом на те грандиозные выводы, с которыми мы сталкиваемся", - также подчеркнул Гуттериш, призвав в решающий момент конференции достигнуть амбициозного соглашения, в том числе, в сфере финансов и адаптивных к изменениям климата мер.

COP26 началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Согласно проекту соглашения по итогам конференции, участники COP26 подтвердили приверженность цели не допустить до 2100 года роста температур на Земле выше отметки в 1,5 градусов по Цельсию.

Тем временем, более 200 ученых направило в адрес COP26 открытое письмо с призывом незамедлительно предпринять меры по предотвращению глобального потепления.

"COP26 - исторический момент для будущего климата, обществ и экосистем, потому что человеческая активность уже разогрела планету на 1,1 градусов по Цельсию (по сравнению с доиндустриальным уровнем - ИФ), и последующие выбросы парниковых газов определят степень последующего потепления мира", - цитируют западные СМИ выдержки из письма.

Специалисты предупредили, что некоторые из последствий глобального потепления будут необратимыми в течение нескольких следующих человеческих поколений.

Западные СМИ отмечают, что среди специалистов, подписавших письмо, есть сотрудники Межправительственной группы экспертов по изменению климата: в августе она обнародовала доклад, согласно которому температуры на Земле поднимутся на 1,5 градусов по Цельсию уже примерно к 2030 году - на десятилетие раньше, чем предполагалось лишь три года назад.

В свою очередь папа римский Франциск обратился в письме к католикам Шотландии с предостережением, что время для спасения планеты - на исходе.

"Время истекает; нельзя потратить впустую эту возможность, иначе нам придется иметь дело с вердиктом Господа за наше неумение быть надежными хранителями мира, который Он препоручил нашей заботе", - приводят СМИ слова понтифика.