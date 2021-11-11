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СНГ 11.11.2021 16:45

Власти Узбекистана организовали пять специальных поездов для вывоза своих граждан из России

Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") выполнит в ноябре пять спецрейсов из Волжска в Ташкент для вывоза граждан республики из РФ, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта страны.

"Акционерная компания "Узбекистон темир йуллари" по договоренности с российской стороной организует 15, 19, 22, 26 и 29 ноября специальные рейсы по маршруту "Волжский-Ташкент" для вывоза соотечественников", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса, билеты на рейсы продаются только в одном направлении - до Ташкента.

В ведомстве пояснили, что спецрейсы организованы по просьбе граждан Узбекистана, находящихся в России в качестве трудовых мигрантов. Многие после завершения сезонных работ и из-за коронавируса ищут доступные пути для выезда на родину.

По официальным данным, на начало 2021 года на заработках за пределами Узбекистана находились почти 1,6 млн человек или 20% экономически активного населения, в том числе, около 1,2 млн - в России.

Узбекистан с 16 марта 2020 года приостановил пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для вывоза соотечественников из других стран организовывались вывозные авиачартеры и спецпоезда.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]