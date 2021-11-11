Власти Узбекистана организовали пять специальных поездов для вывоза своих граждан из России

Компания "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") выполнит в ноябре пять спецрейсов из Волжска в Ташкент для вывоза граждан республики из РФ, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта страны.
"Акционерная компания "Узбекистон темир йуллари" по договоренности с российской стороной организует 15, 19, 22, 26 и 29 ноября специальные рейсы по маршруту "Волжский-Ташкент" для вывоза соотечественников", - говорится в сообщении.
По данным Минтранса, билеты на рейсы продаются только в одном направлении - до Ташкента.
В ведомстве пояснили, что спецрейсы организованы по просьбе граждан Узбекистана, находящихся в России в качестве трудовых мигрантов. Многие после завершения сезонных работ и из-за коронавируса ищут доступные пути для выезда на родину.
По официальным данным, на начало 2021 года на заработках за пределами Узбекистана находились почти 1,6 млн человек или 20% экономически активного населения, в том числе, около 1,2 млн - в России.
Узбекистан с 16 марта 2020 года приостановил пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для вывоза соотечественников из других стран организовывались вывозные авиачартеры и спецпоезда.
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