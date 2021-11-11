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Здравоохранение 11.11.2021 21:12

Главврач больницы на севере Италии предупредил о наступлении тяжелых времён в регионе в связи с пандемией COVID-19

Главврач одной из больниц города Триеста на севере Италии заявил, что на фоне роста заболеваний коронавирусом и количеством госпитализаций возвращаются тяжёлые времена пандемии COVID-19.

"Горько наблюдать за отношением тех, кто не прививается, и кто верит в научную фантастику. 90% пациентов с COVID-19 невакцинированы", - цитирует слова врача британская газета The Guardian.

Он отметил, что городские больницы работают "на пределе", а врачам приходится дежурить в две смены.

Рост числа заражений в Триесте в последние недели связывают с протестами, с низким уровнем вакцинации в городе и активными транспортными связями с соседней Словенией, где наблюдается рост распространения вируса.

Ранее в Триесте прошли протесты против применения системы санитарных пропусков.

В Италии действует система санитарных пропусков (Green Pass), в которых отмечается, вакцинирован ли человек от COVID-19, а если нет, то сдавал ли тест на коронавирус. В стране действуют жёсткие ограничения в отношении тех жителей, у которых такого пропуска нет.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Италии было диагностировано свыше 4,8 млн заражений, более 132 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,5 млн человек выздоровели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]