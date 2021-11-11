Главврач больницы на севере Италии предупредил о наступлении тяжелых времён в регионе в связи с пандемией COVID-19

Главврач одной из больниц города Триеста на севере Италии заявил, что на фоне роста заболеваний коронавирусом и количеством госпитализаций возвращаются тяжёлые времена пандемии COVID-19.
"Горько наблюдать за отношением тех, кто не прививается, и кто верит в научную фантастику. 90% пациентов с COVID-19 невакцинированы", - цитирует слова врача британская газета The Guardian.
Он отметил, что городские больницы работают "на пределе", а врачам приходится дежурить в две смены.
Рост числа заражений в Триесте в последние недели связывают с протестами, с низким уровнем вакцинации в городе и активными транспортными связями с соседней Словенией, где наблюдается рост распространения вируса.
Ранее в Триесте прошли протесты против применения системы санитарных пропусков.
В Италии действует система санитарных пропусков (Green Pass), в которых отмечается, вакцинирован ли человек от COVID-19, а если нет, то сдавал ли тест на коронавирус. В стране действуют жёсткие ограничения в отношении тех жителей, у которых такого пропуска нет.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Италии было диагностировано свыше 4,8 млн заражений, более 132 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,5 млн человек выздоровели.
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Ереван и Баку воздержаться от провокационной риторики и действий
Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в саммите ССТГ
Запуск Зангезурского коридора положительно скажется на региональном экономическом сотрудничестве - Байрамов
Украина в январе-октябре увеличила выработку и потребление электроэнергии на 6,5%
Daimler продал акции Renault на 305 млн евро
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Главы МИД ФРГ и Литвы выступают за жесткие санкции против Минска - МИД Германии
МИД Украины заявил Грузии о недопустимости применения насилия к Саакашвили
Путин и Меркель обсудили острый миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог