Главврач больницы на севере Италии предупредил о наступлении тяжелых времён в регионе в связи с пандемией COVID-19

Главврач одной из больниц города Триеста на севере Италии заявил, что на фоне роста заболеваний коронавирусом и количеством госпитализаций возвращаются тяжёлые времена пандемии COVID-19.

"Горько наблюдать за отношением тех, кто не прививается, и кто верит в научную фантастику. 90% пациентов с COVID-19 невакцинированы", - цитирует слова врача британская газета The Guardian.

Он отметил, что городские больницы работают "на пределе", а врачам приходится дежурить в две смены.

Рост числа заражений в Триесте в последние недели связывают с протестами, с низким уровнем вакцинации в городе и активными транспортными связями с соседней Словенией, где наблюдается рост распространения вируса.

Ранее в Триесте прошли протесты против применения системы санитарных пропусков.

В Италии действует система санитарных пропусков (Green Pass), в которых отмечается, вакцинирован ли человек от COVID-19, а если нет, то сдавал ли тест на коронавирус. В стране действуют жёсткие ограничения в отношении тех жителей, у которых такого пропуска нет.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Италии было диагностировано свыше 4,8 млн заражений, более 132 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,5 млн человек выздоровели.