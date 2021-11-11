Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9505 RUR   0.0239 GBR   2.2788 TRY   0.1722

Цена на нефть

10.11 $/bbl   WTI 81.34 -2.81 Brent 82.64 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.11.2021 19:35

Лавров опроверг информацию о причастности Аэрофлота к миграционному кризису

Компания "Аэрофлот" непричастна к миграционному кризису на белорусской границе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если очень дипломатично (отвечать), то это неправда", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве, комментируя заявления Варшавы о причастности "Аэрофлота" к ситуации на белорусской границе.

Министр отметил: "Аэрофлот" не имеет, насколько я знаю, рейсов между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбила". "Ну не летает "Аэрофлот" из этих столиц в столицу Республики Беларусь", - подчеркнул Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АЭРОФЛОТ, МИГРАНТЫ


Похожие новости


В НАТО должны сделать первый шаг к нормализации отношений с РФ - Лавров Россия считает Тайвань частью КНР и будет исходить из этого - Лавров РФ ожидает участия талибов в московской встрече по Афганистану - Лавров Лавров: глава европейской дипломатии не свободен в определении российской политики ЕС Лавров: Россия готова помогать Европе в условиях энергокризиса, но необходимы и шаги с той стороны Лавров встретится с Боррелем, главами МИД Японии, Франции и еще ряда стран

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]