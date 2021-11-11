Лавров опроверг информацию о причастности Аэрофлота к миграционному кризису

Компания "Аэрофлот" непричастна к миграционному кризису на белорусской границе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если очень дипломатично (отвечать), то это неправда", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве, комментируя заявления Варшавы о причастности "Аэрофлота" к ситуации на белорусской границе.

Министр отметил: "Аэрофлот" не имеет, насколько я знаю, рейсов между столицами тех стран, откуда беженцы потоком идут в Европу после того, как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбила". "Ну не летает "Аэрофлот" из этих столиц в столицу Республики Беларусь", - подчеркнул Лавров.