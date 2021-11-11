Власти Литвы на три месяца продлевают полномочия военных на границе с Белоруссией

Литовский Сейм в четверг продлил до февраля полномочия армии на границе с Белоруссией, сообщает агентство BNS.

Военные помогают сотрудникам Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) справляться с миграционным кризисом.

Отмечается, что при выполнении задач на границе военнослужащие смогут и в дальнейшем давать обязательные к выполнению указания, задерживать людей, не выполняющих указания, временно ограничивать возможность попадания на определенную территорию или в определенное помещение, проверять документы, проводить личный досмотр и досмотр личных вещей, применять специальные средства.

Сейчас в приграничной зоне оборудуется и физический барьер.

В этом году из Белоруссии в Литву незаконно попали почти 4,2 тыс. мигрантов. За период со 2 августа, когда стали применять тактику разворачивания мигрантов, в страну не пропустили около 5,6 тыс. иностранцев.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В этой связи в Литве объявлена экстремальная ситуация.

Из-за большого скопления мигрантов на границе Белоруссии с Польшей Сейм на этой неделе ввел на этом участке и в приграничных самоуправлениях чрезвычайное положение.