В Азербайджане спад случаев COVID-19, скончались 30 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1774 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 554,096 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1876 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 30 человек (накануне - 22). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 372 человек.
От COVID-19 вылечились 516,013 тыс. (+2365 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 30 тыс. 711 человек.
За сутки медики провели 11 350 тестов на коронавирус против 8 615 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 321,217 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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