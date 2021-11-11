Цены на нефть перешли к снижению

Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к снижению после первоначального роста.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:25 подешевели на $0,5 (на 0,61%) - до $82,14 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $0,63 (на 0,77%) - до $80,71 за баррель.

Инвесторы оценивают возможность того, что США высвободят больший объем резервов. Президент США Джо Байден сказал, что сокращение затрат на энергоносители является его приоритетом на фоне данных, указавших на самый существенный рост потребительских цен в стране за 31 год, пишет Trading Economics.