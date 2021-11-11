Число беженцев, перемещенных лиц в мире превысило 84 млн человек - ООН

До более чем 84 млн человек выросло в мире число беженцев, внутренне перемещенных лиц и лиц, пытающихся получить убежище в других странах, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Международному сообществу не удается предотвратить насилие, преследования и нарушения прав человека, которые по-прежнему заставляют людей покидать свои дома", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Отмечается, что оценка в более чем 84 млн беженцев, перемещенных лиц сделана на основе данных за конец июня 2021 года. При этом число таких людей выросло на 2 млн по сравнению с рекордным в этом отношении 2020 годом.
В частности, к началу июля 2021 года в статусе беженцев находились 26,5 млн человек, включая 6,6 млн сирийцев; 5,7 млн палестинцев и 2,7 млн афганцев.
Также 4,4 млн человек в мире зарегистрированы в качестве заявителей на получение убежища.
Согласно докладу ООН, к концу июня 2021 года в мире насчитывался 51 млн внутренне перемещенных лиц, тогда как шестью месяцами ранее таковых насчитывалось 48 млн.
В частности, речь идет 3,9 млн жителей Венесуэлы, которым пришлось стать внутренне перемещенными лицами.
При этом в первой половине 2021 года в мире отмечался рост числа перемещенных лиц, особенно в Африке: конфликты в Эфиопии и Демократической Республике Конго заставили более чем по 1 млн человек в каждой из этих стран стать внутренне перемещенными лицами. Аналогичные проблемы отмечены в Мьянме, Афганистане, Мозамбике и Южном Судане.
Всего с января по июнь 2021 года более 4,3 млн человек были вынуждены перейти в категорию внутренне перемещенных лиц: это на 50% больше по сравнению с аналогичными показателями первой половиной 2020 года.
Вместе с тем за первые шесть месяцев 2021 года менее 1 млн внутренне перемещенных лиц смогли вернуться домой.
В Управлении также предупредили, что многие из тех людей, кто бежал из своих домов, сталкиваются и с другими трудностями вроде пандемии COVID-19 и изменений климата Земли.
Запуск Зангезурского коридора положительно скажется на региональном экономическом сотрудничестве - Байрамов
Баку и ЮНЕСКО согласовали ряд сложных вопросов для осуществления миссии в Карабах - Байрамов
Байрамов обсудил с Мирзояном и сопредседателями МГ ОБСЕ нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Российские компании на следующей неделе обсудят в Баку возможности выхода на рынок Азербайджана
ОПЕК сохранил оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 2021г и 2022г
ОПЕК снизил оценку темпа роста спроса на нефть в 2021г на 160 тыс. б/с, в т.ч. из-за высоких цен на энергию, на 2022г оценка неизменна
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ОАЭ и Бахрейн первые проводят с Израилем военно-морские учения
Власти Узбекистана организовали пять специальных поездов для вывоза своих граждан из России
Пекин и Токио обсудили ситуацию в Восточно-Китайском море, призвали друг друга воздержаться от дестабилизирующих шагов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог