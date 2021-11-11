ОПЕК сохранил оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на 2021г и 2022г

ОПЕК сохранил оценку роста предложения нефти в 2021 году со стороны стран, не входящих в организацию, - 0,7 млн баррелей в сутки - до 63,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом прогноз поставок в I кв. повышен на 20 тыс. б/с - до 62,49 млн б/с, во II кв. выше на 10 тыс. б/с - 63,27 млн б/с, в III кв. повышен на 70 тыс. б/с - до 63,53 млн б/с, а в IV кв. понижен на 100 тыс. б/с - до 65,24 млн б/с.

Незначительный пересмотр в сторону увеличения предложения жидких углеводородов в США, Канаде, Мексике и Китае в III кв. 2021 года был компенсирован пересмотром в сторону понижения прогнозов поставок других стран, отмечают эксперты.

Прогноз поставок жидких углеводородов в США был пересмотрен в сторону повышения на 19 тыс. б/с в связи с более высоким, чем ожидалось, объемом добычи ШФЛУ в августе на 113 тыс. б/с - в среднем до 5,6 млн б/с. Прогноз поставок нефти на 2021 год в первую очередь предполагает рост в Канаде, России, Китае, Норвегии, Бразилии, Гайане и Катаре, в то время как объем добычи, согласно прогнозам, снизится в Великобритании, Колумбии, Индонезии и Египте.

Темпы роста предложения в странах, не входящих в ОПЕК, в 2022 году также останутся неизменными на уровне 3 млн б/с и составят в среднем 66,7 млн б/с.

В соответствии с планами по увеличению добычи природного газа в настоящее время прогнозируется рост предложения жидких углеводородов в США на 0,9 млн б/с из-за увеличения добычи ШФЛУ на 0,3 млн б/с.

Однако это увеличение компенсируется пересмотром в сторону понижения прогнозов поставок в Норвегии, Мексике, Индии и других странах Азии. Ожидается, что основными драйверами роста предложения жидких углеводородов станут Россия (1 млн б/с) и США (0,9 млн б/с), за которыми следуют Бразилия, Канада, Норвегия, Казахстан и Гайана.

"Тем не менее, уровень инвестиций, особенно в сланцевый сектор США, по-прежнему вызывает озабоченность", - подчеркивает ОПЕК.

Добыча ШФЛУ и нетрадиционных жидких углеводородов в странах ОПЕК в 2021 году была пересмотрена в сторону понижения на 15 тыс. б/с из-за более низкого, чем ожидалось, производства во II полугодии 2021 года, и теперь будет расти на 0,1 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в среднем до 5,2 млн б/с, а в 2022 году вырастет еще на 0,1 млн б/с - до 5,3 млн б/с.