Daimler продал акции Renault на 305 млн евро

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG сообщил о продаже всех принадлежащих ему акции французского автопроизводителя Renault SA на сумму примерно в 305 млн евро.
Немецкая компания выдвинула предложение о продаже акций институциональным инвесторам после закрытия торговой сессии в среду. Всего компания реализовала 9,2 млн акций.
В Daimler отметили, что сделка никак не повлияет на сотрудничество с Renault.
Ранее в этом году французский автопроизводитель продал все принадлежащие ему акции Daimler за 1,14 млрд евро.
Котировки акций Renault ходе торгов в четверг в Париже дешевеют на 3,6%. Цена бумаг компании на закрытие торговой сессии в среду поднялась почти на 2%, составив 34,3 евро.
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