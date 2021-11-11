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Транспорт и связь 11.11.2021 21:30

Daimler продал акции Renault на 305 млн евро

Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG сообщил о продаже всех принадлежащих ему акции французского автопроизводителя Renault SA на сумму примерно в 305 млн евро.

Немецкая компания выдвинула предложение о продаже акций институциональным инвесторам после закрытия торговой сессии в среду. Всего компания реализовала 9,2 млн акций.

В Daimler отметили, что сделка никак не повлияет на сотрудничество с Renault.

Ранее в этом году французский автопроизводитель продал все принадлежащие ему акции Daimler за 1,14 млрд евро.

Котировки акций Renault ходе торгов в четверг в Париже дешевеют на 3,6%. Цена бумаг компании на закрытие торговой сессии в среду поднялась почти на 2%, составив 34,3 евро.

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Тэги: ЕВРОПА, АВТОПРОМ, АКЦИИ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]