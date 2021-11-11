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ТЭК 11.11.2021 18:45

Строительство 960-километрового газопровода из РФ в Китай через Монголию начнется в 2024г, заявил вице-премьер Монголии

Строительство 960-километрового газопровода из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году, сообщает монгольское госагентство Монцамэ со ссылкой на вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана.

"На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70 процентов. В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран 9 ноября состоялся обмен информацией о совместной реализации взаимовыгодных, масштабных проектов. В этой связи министрам даны соответствующие поручения", - сказал Амарсайхан.

Сейчас определен маршрут газопровода протяженностью 960,5 км. После завершения ТЭО к концу этого года инженеры и техники приступят к детальному проектированию, а подготовительные работы будут завершены в течение двух лет. Строительные работы по проекту официально начнутся в 2024 году.

По словам вице-премьера, как только будет завершено ТЭО, ожидается, что правительства трех стран заключат соглашение о регулировании тарифов и цен. Кроме того, Монголия разработает законопроекты, касающиеся трубопроводов природного газа, добавил Амарсайхан.

В настоящее время Монголия ведет переговоры с "Газпромом" о том, чтобы стать страной-потребителем наряду со строительством транзитного газопровода "Союз Восток" по своей территории. Вице-премьер подчеркнул, что Монголия планирует принять соответствующие решения после тщательного расчета внутреннего потребления природного газа и представления результатов в Совет национальной безопасности, также отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]