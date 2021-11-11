Строительство 960-километрового газопровода из РФ в Китай через Монголию начнется в 2024г, заявил вице-премьер Монголии

Строительство 960-километрового газопровода из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году, сообщает монгольское госагентство Монцамэ со ссылкой на вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана.
"На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70 процентов. В ходе телефонного разговора между премьер-министрами двух стран 9 ноября состоялся обмен информацией о совместной реализации взаимовыгодных, масштабных проектов. В этой связи министрам даны соответствующие поручения", - сказал Амарсайхан.
Сейчас определен маршрут газопровода протяженностью 960,5 км. После завершения ТЭО к концу этого года инженеры и техники приступят к детальному проектированию, а подготовительные работы будут завершены в течение двух лет. Строительные работы по проекту официально начнутся в 2024 году.
По словам вице-премьера, как только будет завершено ТЭО, ожидается, что правительства трех стран заключат соглашение о регулировании тарифов и цен. Кроме того, Монголия разработает законопроекты, касающиеся трубопроводов природного газа, добавил Амарсайхан.
В настоящее время Монголия ведет переговоры с "Газпромом" о том, чтобы стать страной-потребителем наряду со строительством транзитного газопровода "Союз Восток" по своей территории. Вице-премьер подчеркнул, что Монголия планирует принять соответствующие решения после тщательного расчета внутреннего потребления природного газа и представления результатов в Совет национальной безопасности, также отмечается в сообщении.
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