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ТЭК 11.11.2021 19:01

Нефть снова дорожает, Brent - $83,27 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг вечером вернулись к росту после непродолжительного периода снижения в ходе дневных торгов.

Давление на нефтяной рынок оказывал ответ президента США Джо Байдена на максимальный за последние три десятилетия скачок инфляции в стране в октябре. "Президент сделал главной задачей разворот инфляции, нацелившись в частности на цены на энергоресурсы, которые сильно повысились", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритч.

"Для этого Джо Байден поручил двум госорганам рассмотреть пути снижения цен на энергоресурсы и приостановить манипуляции на рынке. Одной из возможных мер может стать высвобождение стратегических запасов нефти", - добавил он.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 подорожали на $0,63 (на 0,76%) - до $83,27 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднялись на $0,58 (на 0,71%) - до $81,92 за баррель.

Тем временем ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку оставил прогноз относительно роста спроса на нефть в 2022 году неизменным - на уровне 4,2 млн б/с, но сократил прогноз роста спроса на текущий год примерно на 160 тыс. б/с, до 5,7 млн б/с, сославшись на эффект высоких цен.

Таким образом картель теперь ожидает, что глобальный спрос на нефть в 2022 году составит 100,6 млн б/с, что примерно на 500 тыс. б/с выше уровня 2019 года. Спрос в этом году составит 96,4 млн б/с.

Европейская комиссия, в свою очередь, существенно повысила прогнозы цен на нефть в ближайшее время.

Как сообщается в ежеквартальном обзоре ЕК, в среднем в этом году марка Brent будет стоить $71,6 за баррель против предполагавшихся весной $63,9 за баррель. Оценка на следующий год улучшена до $78,9 за баррель, с $61,6 за баррель.

В 2023 году цена нефти, как ожидается, будет составлять $72,3 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]