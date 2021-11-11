Путин в разговоре с Меркель назвал деструктивной политику Киева, делающего ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса - Кремль

В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель была затронута тема конфликта в Донбассе.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля о состоявшемся разговоре.

"Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море", - сказано в сообщении.