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СНГ 11.11.2021 19:50

Путин в разговоре с Меркель назвал деструктивной политику Киева, делающего ставку на силовые методы в решении проблем Донбасса - Кремль

В ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель была затронута тема конфликта в Донбассе.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля о состоявшемся разговоре.

"Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море", - сказано в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ФРГ, РАЗГОВОР, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]