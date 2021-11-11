Путин и Меркель обсудили острый миграционный кризис на границах Белоруссии с ЕС

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса - в соответствии с международными гуманитарными нормами", - говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, Путин "высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы".
Накануне Путин и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась, в частности, ситуация на внешних границах Белоруссии. После этого СМИ сообщили о том, что Меркель запросила еще один телефонный звонок Путину.
Как сообщил накануне официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, Меркель в разговоре с Путиным в среду попросила Путина повлиять на Минск в связи с ситуацией с беженцами на белорусской границе. "В телефонном разговоре речь шла об актуальной ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что использование белорусским режимом мигрантов против Европейского союза - бесчеловечно и совершенно неприемлемо и попросила российского президента повлиять на режим в Минске", - сообщил Зайберт.
"По оценке германского правительства, российское правительство имеет определенное влияние на белорусский режим, на белорусское правительство. Переговоры с президентом Путиным - это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.
Положение на белорусско-польской границе осложнилось 8 ноября, когда к польской границе со стороны Белоруссии подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair заявил в конце мая, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.
Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.
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