МИД Украины заявил Грузии о недопустимости применения насилия к Саакашвили

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.
"Замминистра довел до сведения грузинской стороны позицию нашего государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михаилом Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы", - сообщила пресс-служба МИД.
Точицкий заявил, что Украина и впредь будет уделять особое внимание соблюдению прав гражданина Украины Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права.
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