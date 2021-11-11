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СНГ 11.11.2021 20:42

МИД Украины заявил Грузии о недопустимости применения насилия к Саакашвили

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий встретился с послом Грузии в Киеве Георгием Закарашвили в связи с ситуацией вокруг бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

"Замминистра довел до сведения грузинской стороны позицию нашего государства о необходимости достойного обращения с украинским гражданином Михаилом Саакашвили и недопустимости применения к нему физической силы", - сообщила пресс-служба МИД.

Точицкий заявил, что Украина и впредь будет уделять особое внимание соблюдению прав гражданина Украины Саакашвили, которые Грузия обязана гарантировать в соответствии с нормами международного права.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]