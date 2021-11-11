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ТЭК 11.11.2021 20:25

Газпром не заказывает дополнительных мощностей через Украину и Польшу на пятницу

"Газпром"не заказывает дополнительных мощностей через Украину и Польшу (газопровод "Ямал-Европа") на пятницу, свидетельствуют результаты аукционов на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Итоги аукционов бронирования через Украину на пятницу повторяют конфигурацию брони на среду и четверг: без дополнительных мощностей на вход в ГТС Украины и дополнительные мощности на выход на ужгородском направлении - в Словакию. По сумме заявок на транспортировку российского газа на среду это составило 109,3 млн куб. м, ранее подтвердили материалы "Оператора ГТС Украины".

На польском участке "Ямала-Европы" у "Газпрома" действует месячное бронирование в объеме 31,4 млн куб. м в сутки. На пятницу дополнительного бронирования не совершалось.

С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу. Во вторник концерн объявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки.

По данным Gas Infrastructure Europe, с 9 ноября началась закачка газа в подземное хранилище "Хайдах" (речь идет о доле, управляемой компанией группы "Газпром" ООО "ГХА"), а также ПХГ "Катарина" в Германии.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЕВРОПА, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]