Газпром не заказывает дополнительных мощностей через Украину и Польшу на пятницу

"Газпром"не заказывает дополнительных мощностей через Украину и Польшу (газопровод "Ямал-Европа") на пятницу, свидетельствуют результаты аукционов на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.
Итоги аукционов бронирования через Украину на пятницу повторяют конфигурацию брони на среду и четверг: без дополнительных мощностей на вход в ГТС Украины и дополнительные мощности на выход на ужгородском направлении - в Словакию. По сумме заявок на транспортировку российского газа на среду это составило 109,3 млн куб. м, ранее подтвердили материалы "Оператора ГТС Украины".
На польском участке "Ямала-Европы" у "Газпрома" действует месячное бронирование в объеме 31,4 млн куб. м в сутки. На пятницу дополнительного бронирования не совершалось.
С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу. Во вторник концерн объявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки.
По данным Gas Infrastructure Europe, с 9 ноября началась закачка газа в подземное хранилище "Хайдах" (речь идет о доле, управляемой компанией группы "Газпром" ООО "ГХА"), а также ПХГ "Катарина" в Германии.
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