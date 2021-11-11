Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в саммите ССТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл в Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает официальный сайт главы государства.

Саммит ССТГ состоится 12 ноября.

Х.Насирзаде