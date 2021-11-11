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Внешняя политика 11.11.2021 20:15

Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в саммите ССТГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл в Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает официальный сайт главы государства.

Саммит ССТГ состоится 12 ноября.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ССТГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]