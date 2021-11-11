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СНГ 11.11.2021 21:46

Главы МИД ФРГ и Литвы выступают за жесткие санкции против Минска - МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас и его литовский коллега Витаутас Ландсбергис выступают за введение жестких санкций в отношении Белоруссии.

"Министр иностранных дел Хайко Маас и литовский министр Ландсбергис провели сегодня телефонный разговор на тему границы с Белоруссией. Обе стороны считают, что ЕС должен ответить жесткими санкциями", - сказано в сообщении в Твиттере МИД Германии.

В сообщении отмечается, что мигранты должны немедленно получить на месте гуманитарную помощь.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЛИТВА, МИД, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]