Главы МИД ФРГ и Литвы выступают за жесткие санкции против Минска - МИД Германии

Глава МИД Германии Хайко Маас и его литовский коллега Витаутас Ландсбергис выступают за введение жестких санкций в отношении Белоруссии.

"Министр иностранных дел Хайко Маас и литовский министр Ландсбергис провели сегодня телефонный разговор на тему границы с Белоруссией. Обе стороны считают, что ЕС должен ответить жесткими санкциями", - сказано в сообщении в Твиттере МИД Германии.

В сообщении отмечается, что мигранты должны немедленно получить на месте гуманитарную помощь.