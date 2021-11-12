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Дальнее зарубежье 12.11.2021 10:14

Страны ЕС и США в Совбезе ООН готовы обсудить меры в отношении Белоруссии в связи с ситуацией с нелегалами

Члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания заявили, что готовы обсудить новые меры в отношении Белоруссии из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей.

"Вместе мы выражаем нашу солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их и нацелить на тех, кто участвует в деятельности режима Лукашенко и способствует незаконному пересечению внешних границ Европейского Союза. Мы останемся едины и полны решимости защитить ЕС от этих гибридных операций белорусских властей", - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте постпредства США при ООН.

Они призвали страны, откуда приезжают нелегальные мигранты, к сотрудничеству, чтобы предостеречь граждан "от попадания в ловушку, расставленную белорусскими властями".

Подписавшиеся под заявлением страны еще раз осудили, по их мнению, организованное белорусскими властями использование людей "с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза и отвлечения внимания от собственных растущих нарушений прав человека".

"Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей. Международным организациям необходимо предоставить немедленный и беспрепятственный доступ к находящимся там людям для оказания гуманитарной помощи. Белорусские власти должны понимать, что оказать давление на Европейский союз таким образом, путем циничной инструментализации мигрантов, не удастся", - заявили члены СБ ООН.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]