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Дальнее зарубежье 12.11.2021 10:35

Южная Корея следит за КНДР в преддверии 10-й годовщины прихода к власти Ким Чен Ына

Южная Корея следит за возможностью проведения Пхеньяном крупного мероприятия в ознаменование 10-й годовщины прихода к власти северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает "Ренхап".

"На данный момент Северная Корея не объявляла, что планирует такое юбилейное мероприятие, но мы продолжим следить за соответствующими шагами...", - заявил заместитель официального представителя министерства по делам объединения двух Корей Чха Ток Чхоль на регулярном брифинге для прессы.

Отмечается, что Север продолжает повышать политический статус Ким Чен Ына.

Так, в прошлом месяце Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что на официальных встречах удалены портреты экс-лидеров Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Также сообщалось, что в Северной Корее теперь используют термин, который примерно переводится как "кимченгунизм". Кроме того, Ким Чен Ына в КНДР все чаще называют корейским словом "сурен", которое ранее использовалось в обращении к его предшественникам.

По словам представителя министерства по делам объединения, все это, видимо, является частью усилий Севера, направленных на то, чтобы подчеркнуть лояльность людей к Ким Чен Ыну после того, как правящая партия утвердила его в качестве "генерального секретаря" в январе.

Тем временем, отметил он, Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение месяца.

"Мы продолжим отслеживать шаги, связанные с публичной деятельностью Ким Чен Ына", - сказал представитель министерства.

Он напомнил, что было несколько случаев, когда деятельность северокорейского лидера не освещалась в государственных СМИ в течение сравнительно длительного времени.

Отец Ким Чен Ына и бывший лидер КНДР Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года во время поездки по стране на 70-м году жизни. Его преемником был объявлен младший сын Ким Чен Ын.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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