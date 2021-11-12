Казахстан может импортировать из РФ порядка 400 млн киловатт-часов электроэнергии до конца 2021 г

Казахстан может импортировать порядка 400 млн киловатт-часов электроэнергии из России из-за роста потребления в стране, сообщил главный диспетчер филиала АО "KEGOC" "Национальный диспетчерский центр системного оператора" Бекжан Мукатов.

"По приблизительным оценкам, если текущие темпы роста сохранятся и ситуация на электростанциях будет прежней, то объем импортируемой электроэнергии может составить порядка 400 млн киловатт-часов, то есть в ноябре и декабре. Это тот объем, который может сложиться", - сказал Мукатов, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Казахстан" об объемах возможного импорта электроэнергии из России до конца 2021 года.

Он добавил, что с начала 2021 года Казахстан не импортировал электроэнергию.

"Сейчас в ноябре и декабре не исключается, что будет импорт, организовываются торги на площадке АО "КОРЭМ" (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности - ИФ-К), где потребители могут закупить необходимый объем, в том числе российской электроэнергии", - добавил он.

В Казахстане в настоящее время наблюдается дефицит электроэнергии, в ряде городов ее периодически у потребителей отключают.

Ранее в KEGOC сообщали, что отключения связаны с несвоевременной закупкой потребителями и энергоснабжающими компаниями электричества на электростанциях страны. В компании заверили, что совместно с правительством предпринимают меры для ограничения неконтрактных перетоков.

По данным KEGOC, в предстоящий осенне-зимний максимум нагрузки ожидается на уровне 17 000 МВт при собственной генерации 16 540 МВт. Недостаток генерации, равный 540 МВт будет покрываться за счет перетоков из РФ, в том числе за счет организации импорта.

В начале ноября первый вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков также сообщал, что Казахстан ограничит подачу электроэнергии нелегальным майнерам, соответствующий приказ примут до конца года. Они потребляют предположительно до 1200 МВт электроэнергии. Журебеков также отмечал, что ограничения не будут касаться "белых" майнеров, которые работают легально. Таких компаний в Казахстане зарегистрировано 55, а их общее потребление электроэнергии составляет 600 МВт.

Компания KEGOC в свою очередь сообщала, что объем потребления электроэнергии в Казахстане фермами, осуществляющими майнинг криптовалют, превышает 1 ГВт. Из-за резкого роста майнинга криптовалют и высокой аварийности на казахстанских электростанциях в стране происходят внеплановые перетоки электроэнергии на границе с Россией объемом порядка 1-1,5 ГВт в день.

По данным СМИ, около 50 китайских криптоферм перевели свою деятельность в Казахстан после введения запрета на их деятельность в Китае.

"Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) выполняет функции системного оператора единой энергетической системы Казахстана. Основным акционером с долей 90% является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", 7,25% принадлежат Единому накопительному пенсионному фонду.