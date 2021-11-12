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Инфраструктура и тендеры 12.11.2021 10:33

Азерсу потратит около 5 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Шамкир

АО "Азерсу" направит около 5 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шамкир.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ОАО "Azeraqrartikinti"

Стоимость договора - 4 млн 997,633 тыс. манатов.

Работы будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРСУ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]