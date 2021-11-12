Азерсу потратит около 5 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Шамкир

АО "Азерсу" направит около 5 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шамкир.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ОАО "Azeraqrartikinti"
Стоимость договора - 4 млн 997,633 тыс. манатов.
Работы будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений.
Б.Рустамбеков
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