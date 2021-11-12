Азерсу потратит около 5 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Шамкир

АО "Азерсу" направит около 5 млн манатов на работы по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шамкир.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт Азерсу подписал с ОАО "Azeraqrartikinti"

Стоимость договора - 4 млн 997,633 тыс. манатов.

Работы будут профинансированы за счет государственных капитальных вложений.

Б.Рустамбеков