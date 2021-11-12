S&P: Рост ВВП Азербайджана в 2021г составит 4% на фоне высоких цен на нефть

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s рост ВВП Азербайджана на 2021 год прогнозирует на уровне 4%.
Такие прогнозы приведены в докладе «Экономика Кавказа и Центральной Азии: Преодоление барьеров COVID-19 на фоне сильного восстановление за счет сырьевых товаров и денежных переводов», опубликованного на сайте S&P.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», S&P рост ВВП Азербайджана на 2022 год прогнозирует на уровне 2%, на 2023-2024гг – 1,5% в год.
«ВВП Азербайджана в 2022 году, а скорее всего и раньше, превзойдет показатель 2019 года, учитывая благоприятную динамику цен на нефть», - подчеркивает агентство.
По оценкам S&P, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан выиграли в 2021 году от высоких цен на энергоресурсы, но с 2022 года темпы экономического роста в этих странах за счет энергетического сектора замедлятся.
Агентство среднюю цену на Brent на 2022 год прогнозирует на уровне $65 за баррель, на 2023г - $55 за баррель.
Правительство Азербайджана на 2021 год прогнозирует рост ВВП на уровне 5,1%, на 2022 год – 3,9%.
Спад ВВП Азербайджана в 2020 году составил 4,3% из-за пандемии COVID-19 и снижения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
А.Азизов
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