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Дальнее зарубежье 12.11.2021 10:53

Председатель КНР Си Цзиньпин получил титул «кормчего», ранее так называли только Мао Цзэдуна

Председателя КНР Си Цзиньпина отныне в Китае будут именовать "кормчим китайского возрождения", сообщают западные СМИ.

Об этом, отмечает пресса, заявил представитель Компартии Китая на брифинге в пятницу.

До этого момента подобного титула удостаивался лишь основатель КНР Мао Цзэдун - его в Китае называют "Великим кормчим".

Накануне Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял "историческую резолюцию", в которой подчеркиваются достижения партии за минувший век, в том числе при лидерстве Си Цзиньпина. В документе содержится призыв продолжать поддерживать политику нынешнего председателя КНР. Это, как отмечают СМИ, способствовало укреплению полномочий китайского лидера.

Как отмечает пресса, лишь третий раз в истории в Китае приняли подобный документ о достижениях КПК. До этого одобряли резолюцию Мао Цзэдуна в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981 году. Таким образом, шаг по принятию этого документа нацелен на то, чтобы приравнять достижения нынешнего председателя КНР к двум вышеупомянутым бывшим китайским лидерам.

В тексте резолюции содержится призыв "ко всей партии, всей армии и народам всех этнических групп теснее объединиться вокруг Центрального комитета партии и полностью осуществить переход к новой эпохе социализма с китайской спецификой под руководством Си Цзиньпина".

СМИ подчеркивают, что принятие доктрины Си Цзиньпина означает, что он приобрел популярность, позволяющую ему пойти на третий срок в должности председателя КНР, который продлится до 2027 года.

Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года.

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Тэги: КИТАЙ, ГЛАВА, ТИТУЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]