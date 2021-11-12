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Дальнее зарубежье 12.11.2021 11:29

Рекордное число мигрантов попытались перебраться в Британию через Ла-Манш за сутки

Около тысячи мигрантов попытались за минувшие сутки на лодках достичь Великобритании через пролив Ла-Манш, и это стало очередным рекордом, сообщает в пятницу Би-би-си.

Би-бы-си напоминает о прежнем рекорде - 3 ноября в страну таким образом попытались перебраться 853 человека.

Британское правительство обвиняет в складывающейся ситуации Францию, заявляя, что Париж потерял контроль над ситуацией. В МВД Великобритании называют нынешнее положение неприемлемым.

В этом году более 23 тыс. человек пересекли границу между Францией в Великобританией на плавсредствах, что значительно больше, чем в 2020 году - 8404 человека, и намного больше, чем в предпандемийные годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИГРАНТЫ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]