Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9447 RUR   0.0237 GBR   2.2718 TRY   0.1705

Цена на нефть

10.11 $/bbl   WTI 81.34 -2.81 Brent 82.64 -2.14

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 12.11.2021 11:29

В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия

В декабре в Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Данная информация была озвучена в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра торговли Турции Мехмета Муша.

«Стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества в транспортно-транзитной, промышленной, торговой сферах, вопросы расширения экономического сотрудничества и участие турецких компаний в проектах, реализуемых на территориях Азербайджана освобожденных от армянской оккупации», - подчеркивает ведомство, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Встреча министров прошла в Стамбуле на «полях» конференции «Турция-Тюркские страны: Экономика и торговля».

В ходе конференции Джаббаров также сообщил, что за годы независимости в экономику Азербайджана вложено около $300 млрд инвестиций, из которых более половины приходятся на иностранные. Инвестиции же тюркоязычных стран в экономику Азербайджана составили $13,3 млрд. На сегодня более 60% всей экономики Южного Кавказа приходится на Азербайджан.

Министр подчеркнул, что работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности, создание Агдамского и «Экономическая зона долины Араза» промышленных парков, сдача в эксплуатацию Физулинского международного аэропорта, Зангезурский коридор, увеличивают интерес к региону в бизнес и инвестиционном плане и создают новые возможности для нового экономического сотрудничества между тюркоязычными странами.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГРУЗИЯ, ФОРУМ


Похожие новости


Баку, Тбилиси и Анкара усиливают взаимодействие в сфере таможни Баку, Анкара и Тбилиси обсудили трехстороннее военное сотрудничество Военные Азербайджана, Грузии и Турции начали совместные учения Eternity – 2021 Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии проведут трехстороннюю встречу в Грузии Эрдоган надеется на увеличение объема торговли с Грузией до $3 млрд Глава МИД Турции поддержал углубление сотрудничества Грузии с евроатлантическими структурами

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]