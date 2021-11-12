В декабре в Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Турция-Грузия, сообщает министерство экономики Азербайджана.
Данная информация была озвучена в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра торговли Турции Мехмета Муша.
«Стороны также обсудили перспективы расширения сотрудничества в транспортно-транзитной, промышленной, торговой сферах, вопросы расширения экономического сотрудничества и участие турецких компаний в проектах, реализуемых на территориях Азербайджана освобожденных от армянской оккупации», - подчеркивает ведомство, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Встреча министров прошла в Стамбуле на «полях» конференции «Турция-Тюркские страны: Экономика и торговля».
В ходе конференции Джаббаров также сообщил, что за годы независимости в экономику Азербайджана вложено около $300 млрд инвестиций, из которых более половины приходятся на иностранные. Инвестиции же тюркоязычных стран в экономику Азербайджана составили $13,3 млрд. На сегодня более 60% всей экономики Южного Кавказа приходится на Азербайджан.
Министр подчеркнул, что работы, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности, создание Агдамского и «Экономическая зона долины Араза» промышленных парков, сдача в эксплуатацию Физулинского международного аэропорта, Зангезурский коридор, увеличивают интерес к региону в бизнес и инвестиционном плане и создают новые возможности для нового экономического сотрудничества между тюркоязычными странами.
Б.Рустамбеков
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