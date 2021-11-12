Зеленский обсудил с премьером Грузии обеспечение прав Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в котором поднял вопрос обеспечение прав гражданина Украины Михаила Саакашвили, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения", - указывается в сообщении.
Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права, а также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.
"Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей", - уточняется в сообщении.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. В частности, в среду, 10 ноября состоялось заседание по возбужденному прокуратурой Грузии в 2014 году уголовному делу против Саакашвили о силовом разгоне 7 ноября 2007 года двух митингов оппозиции в центре Тбилиси, захвате и погроме силовыми структурами телекомпании "Имеди" в тот же день. Прокуратура обвинила Саакашвили по статье 333 Уголовного кодекса Грузии (превышение служебных полномочий с унижением личного достоинства пострадавшего). Следующее заседание суда по указанному делу должно состояться 29 ноября.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
Алиев и Жапаров обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Кыргызстаном
Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали Ереван и Баку воздержаться от провокационной риторики и действий
Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в саммите ССТГ
Налоговики с 25 октября применили к субъектам бизнеса штрафы на 633 тыс. манатов за нарушение требований карантина из-за COVID-19
Белавиа перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена
Пенсионные платежи населению Азербайджана в 2022г составят около 5 млрд манатов
Число выявленных заражений COVID-19 в мире приближается к 252 млн - университет Хопкинса
Европейский регулятор рекомендовал разрешить использование двух препаратов от COVID-19 с моноклональными антителами
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог