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СНГ 12.11.2021 12:04

Зеленский обсудил с премьером Грузии обеспечение прав Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в котором поднял вопрос обеспечение прав гражданина Украины Михаила Саакашвили, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения", - указывается в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права, а также акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

"Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михеилу Саакашвили украинских врачей", - уточняется в сообщении.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. В частности, в среду, 10 ноября состоялось заседание по возбужденному прокуратурой Грузии в 2014 году уголовному делу против Саакашвили о силовом разгоне 7 ноября 2007 года двух митингов оппозиции в центре Тбилиси, захвате и погроме силовыми структурами телекомпании "Имеди" в тот же день. Прокуратура обвинила Саакашвили по статье 333 Уголовного кодекса Грузии (превышение служебных полномочий с унижением личного достоинства пострадавшего). Следующее заседание суда по указанному делу должно состояться 29 ноября.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]