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Транспорт и связь 12.11.2021 11:41

Белавиа перестанет принимать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена

Авиакомпания "Белавиа" с 12 ноября не будет принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции, говорится в сообщении на сайте авиакомпании в пятницу.

"Вниманию граждан Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции. В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛАВИА, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]