17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR

Ректор Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с начальником Треста Neftqaztikinti Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Гагамали Сейфуллаевым.

На встрече, которая прошла в офисе Треста, обсуждались условия, созданные для недавно принятых на работу студентов и выпускников БВШН, и возможности сотрудничества. Было отмечено, что в этом году 17 студентов и выпускников БВШН были приняты на различные ответственные должности в Тресте Neftqaztikinti.

На встрече глава треста Гагамали Сейфуллаев отметил, что выпускники вуза заняли ряд ответственных должностей в Тресте, и выразил уверенность, что молодые инженеры мобилизуют свои знания и опыт для развития предприятия. Он подчеркнул, что квалификация этих выпускников полностью удовлетворяет руководство и персонал Треста.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов охарактеризовал этот шаг Треста Neftqaztikinti как наглядный пример большого доверия к вузу. Рассказывая о БВШН, ректор сказал, что вуз за 10 лет смог завоевать большое доверие и стал одним из самых престижных университетов, повысив свой рейтинг.

«Наша программа обучения соответствует международным стандартам. БВШН готовит высококвалифицированных англоговорящих специалистов. За прошедшие 10 лет Высшая школа приобрела отличную репутацию. Этот престиж также подтверждается количеством Президентских стипендиатов, принятых в Бакинскую высшую школу нефти. Если 10 лет назад количество Президентских стипендиатов среди студентов, принятых в БВШН, составляло 12 человек, то в этом году их число выросло до 33. Это рекордный показатель в истории азербайджанского образования. Это результат доверия, завоеванного нашим вузом, который дает студентам высококачественное образование. Среди студентов и выпускников БВШН даже есть члены одной семьи», - сказал он.

Э. Гасымов также подчеркнул, что БВШН всегда оказывает поддержку студентам и выпускникам, уделяя особое внимание их трудоустройству и карьерному росту.

Ректор предложил студентам БВШН пройти производственную практику в Тресте Neftqaztikinti. Г. Сейфуллаев с большим удовлетворением принял это предложение.

Участники встречи также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.