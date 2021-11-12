Налоговики с 25 октября применили к субъектам бизнеса штрафы на 633 тыс. манатов за нарушение требований карантина из-за COVID-19

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана с 25 октября за нарушение карантинных норм в торговых объектах оштрафовала субъекты предпринимательства на сумму около 633 тыс. манатов.

Ведомство сообщает, что с 25 октября ГНС приступила к интенсивному мониторингу торговых объектов на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований карантинного режима.

«В целом, проверки были проведены на 17,774 тыс. субъектах предпринимательства, в результате которых выявлено 2 261 факт нарушений. Из них 626 фактов - это вход граждан на объекты торговли без использования медицинских масок, 1635 - отсутствия медицинских масок у персонала торговых объектов. В связи с этим субъектам предпринимательства выписаны административные штрафы на сумму 632,7 тыс. манатов»,- сообщает ГНС.

Б.Рустамбеков