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Бизнес и законодательство 12.11.2021 11:59

Налоговики с 25 октября применили к субъектам бизнеса штрафы на 633 тыс. манатов за нарушение требований карантина из-за COVID-19

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана с 25 октября за нарушение карантинных норм в торговых объектах оштрафовала субъекты предпринимательства на сумму около 633 тыс. манатов.

Ведомство сообщает, что с 25 октября ГНС приступила к интенсивному мониторингу торговых объектов на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований карантинного режима.

«В целом, проверки были проведены на 17,774 тыс. субъектах предпринимательства, в результате которых выявлено 2 261 факт нарушений. Из них 626 фактов - это вход граждан на объекты торговли без использования медицинских масок, 1635 - отсутствия медицинских масок у персонала торговых объектов. В связи с этим субъектам предпринимательства выписаны административные штрафы на сумму 632,7 тыс. манатов»,- сообщает ГНС.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, МАСКИ, ШТРАФЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]