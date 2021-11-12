Toshiba разделит операции на три самостоятельные компании к марту 2024г

Японская Toshiba Corp. выделит в самостоятельные публичные компании операции в сфере инфраструктурных услуг, а также выпуска устройств.

Таким образом, ее бизнес будет разделен на три компании.

Другие активы, в том числе 40,6%-ная доля Toshiba в производителе чипов памяти Kioxia Holdings Corp., останутся в третьей компании, которая сохранит имя Toshiba.

В презентации Toshiba говорится, что она планирует завершить отделение подразделений и их вывод на открытый рынок во втором полугодии 2023 финансового года (апрель 2023-март 2024 гг.).

Акционеры Toshiba получат акции двух новых публичных компаний.

В следующие два года Toshiba планирует вернуть акционерам порядка 100 млрд иен ($1,19 млрд). Компания также заявила, что планирует монетизировать долю в Kioxia и вернуть полученные средства акционерам в полном объеме.

Подразделение инфраструктурных услуг включают в себя операции в сфере генерации и распределения электроэнергии, возобновляемых источников энергии, управления энергопотреблением, а также системных решений для государственной инфраструктуры и строительства. Его выручка в 2021 фингоду, согласно прогнозу Toshiba, составит порядка 2,1 трлн иен.

Второе выделяемое подразделение занимается производством полупроводниковых компонентов, жестких дисков, а также оборудования для производства чипов. Его выручка, как ожидается, составит 870 млрд иен в этом фингоду.

Чистая прибыль Toshiba в первом финансовом полугодии, завершившемся 30 сентября, увеличилась до 59,8 млрд иен, или 133,76 иены на акцию, по сравнению с 3,49 млрд иен, или 7,7 иены на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Операционная прибыль компании выросла почти в 15 раз, до 44,98 млрд иен, выручка увеличилась на 1,1%, до $1,55 трлн иен.

За последние несколько лет Toshiba неоднократно оказывалась в центре скандалов. Так, в 2015 году ей пришлось заплатить крупнейший в корпоративной истории Японии штраф за фальсификацию финансовой отчетности. Спустя два года компания была вынуждена списать $6,3 млрд из-за банкротства ее американского подразделения в сфере ядерной энергетики и продать подразделение по выпуску чипов.

В прошлом году стало известно, что руководство Toshiba вместе с правительством Японии мешало иностранным инвесторам-активистам получить влияние в совете директоров. В апреле текущего года Нобуяки Куруматани, занимавший пост главного исполнительного директора, подал в отставку.

В пятницу были обнародованы результаты проверки, проведенной внутренним комитетом по корпоративному управлению Toshiba. В заявлении комитета отмечается, что Куруматани и другие топ-менеджеры компании не нарушали закон, противодействуя инвесторам-активистам, однако нарушили этические стандарты.

"Компания продемонстрировала чрезмерную осторожность в отношении иностранных инвесторов", - посчитал комитет.

Акции Toshiba подешевели на 1,3% по итогам торгов в пятницу. Заявление о планах разделения операций и отчетность за первое финполугодие были опубликованы уже после закрытия японского рынка акций.