В Южной Корее зафиксирован максимум больных COVID-19 пациентов в критическом состоянии - более 470

Медицинские службы Южной Кореи зарегистрировали максимальный за время пандемии показатель инфицированных COVID-19 пациентов в критическом состоянии - 475 человек, сообщает в пятницу агентство "Рёнхап".
Число таких пациентов превысило 400 человек в минувшую субботу - впервые с конца августа, и с тех пор наблюдается лишь тенденция к росту.
"Рост количества серьезных случаев отмечается на фоне того, что суточные показатели, при ослабленных противовирусных ограничениях, превысили 2 тыс., а число пациентов старше 60 лет и тех, кто был полностью вакцинирован, за последнее время выросло", - заявил глава южнокорейского Минздрава Квон Ток Чоль.
При этом, отмечает "Рёнхап", в Южной Корее наблюдается лишь небольшой спад в заболеваемости коронавирусом. Так, в пятницу количество выявленных сутки случаев заболевания составило 2 тыс. 368, а накануне - 2 тыс. 520. При этом в стране отмечается более 1 тыс. случаев заболевания за сутки с 7 июля, а 25 сентября был достигнут рекорд - 3 тыс. 272.
Также за сутки в стране скончались 18 человек, инфицированных COVID-19.
"Рёнхап" напоминает, что с ноября в Южной Корее началось трехэтапное снятие ограничений, связанных с коронавирусом, в соответствии с политикой "сосуществования с COVID-19". В рамках первого этапа гражданам разрешено собираться в группы в 10 человек, независимо от статуса вакцинации, отменяются ограничения на часы работы ресторанов, кафе и кинотеатров.
Власти планировали начать второй этап снятия ограничений в середине декабря после двухнедельной оценки эпидемиологической ситуации. Однако в органах здравоохранения предупреждали, что если нынешние тенденции с заболеваемостью сохранятся, то страна может пока не перейти ко второму этапу снятия ограничений.
По данным "Рёнхапа", с начала прививочной кампании в феврале в стране с населением 52 млн человек вакцины получили 41,82 млн человек - 81,4% населения. Курс вакцинации среди них завершили 39,84 млн человек - 77,6%. На прошлой неделе власти также начали вакцинировать молодежь в возрасте 12 - 17 лет: на данный момент первые дозы вакцин получили 28,9% этой категории населения, составляющей 2,77 млн человек.
Власти прогнозируют, что отметку в 80% вацинированного населения удастся достичь к середине декабря.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Южной Корее было диагностировано свыше 390,7 тыс. заражений COVID-19, более 3 тыс. зараженных скончались, а более 356,6 тыс. человек выздоровели.
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