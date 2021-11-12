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Дальнее зарубежье 12.11.2021 19:29

Глава Минздрава Германии предлагает обязать переболевших и привитых от COVID-19 сдавать дополнительные тесты для посещения мероприятий

Глава министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступает за введение так называемого правила 2G plus - в Германии это расшифровывается как "выздоровевший или привитый плюс тест".

"Прививки и теста уже недостаточно", - заявил Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, если правило 2G plus будет введено для посещения общественных мероприятий, то тогда для похода в кино нужен будет сертификат вакцинации и справка о негативном тесте на коронавирус.

"Ситуация очень серьезная, показатели очень сильно растут", - сказал Шпан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]