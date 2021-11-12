Глава Минздрава Германии предлагает обязать переболевших и привитых от COVID-19 сдавать дополнительные тесты для посещения мероприятий

Глава министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступает за введение так называемого правила 2G plus - в Германии это расшифровывается как "выздоровевший или привитый плюс тест".

"Прививки и теста уже недостаточно", - заявил Шпан журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, если правило 2G plus будет введено для посещения общественных мероприятий, то тогда для похода в кино нужен будет сертификат вакцинации и справка о негативном тесте на коронавирус.

"Ситуация очень серьезная, показатели очень сильно растут", - сказал Шпан.