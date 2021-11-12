Шотландия ведет переговоры о вступлении в альянс, выступающий за сворачивание добычи нефти и газа

Шотландия ведет переговоры с международной коалицией государств, выступающей за постепенное сворачивание добычи нефти и газа, которую отказывается поддерживать Великобритания, пишет The Wall Street Journal.

Группа Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) была создана Данией и Коста-Рикой в сентябре этого года, и в настоящее время насчитывает 11 членов. В четверг к ней присоединились шесть новых участников, включая Ирландию, Уэльс, Францию и Швецию.

Министр климатической политики Дании Дэн Йоргенсен, выступая на климатической конференции COP26, заявил, что BOGA ведет "тесный диалог" с Шотландией, в водах которой сконцентрированы основные залежи нефти и газа Великобритании.

Страны BOGA берут на себя обязательство прекратить выдачу новых лицензий на разведку запасов нефти и газа. Британские власти, однако, пока сопротивляются подобным призывам. Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг в марте этого года заявил, что в стране будет осуществляться проверка новых проектов в сфере добычи на предмет их "соответствия общим климатическим целям" государства.

В ходе COP26 Великобритания в основном фокусировала внимание на необходимости прекращения использования угля, являющегося наиболее "грязным" топливом.

Решения, касающиеся регулирования добычи нефти и газа, в Британии относятся к компетенции парламента, пишет FT. Однако первый министр Шотландии Никола Стерджен в последние месяцы настаивает на изменении политики в этой сфере.

Несмотря на то что нефтегазовый сектор обеспечивает значительную часть рабочих мест на северо-востоке Шотландии, Стерджен призывает Лондон "пересмотреть" уже выданные лицензии на разведку нефти и газа.

Это касается, в частности, вызвавшего много споров проекта разработки месторождения Cambo, которое находится к северо-западу от Шетландских островов и является одним из крупнейших неосвоенных месторождений в британских водах. Проект попал в эпицентр жесткого противостояния экологических групп, выступающих за прекращение разведки и добычи в Северном море, и нефтегазовых компаний, считающих, что подобный отказ еще больше увеличит зависимость Великобритании от импорта энергоносителей.

В прошлом году примерно половина потребностей королевства в природном газе была покрыта за счет импорта сырья из Норвегии, Катара, России и Нигерии.

Стерджен подтвердила в четверг, что Шотландия ведет "активные переговоры" о присоединении к BOGA, выбирая категорию членства, "которая лучше подошла бы к нашим условиям". "Это нелегко для такой страны как Шотландия, которая имеет крупный нефтегазовый сектор, но мы должны оставить в прошлом нефть и газ", - сказала она.

Тем временем, исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс, отвечающий за климатическую политику, отметил "огромную важность" того, что в предварительном соглашении COP26 упомянута необходимость сокращения финансирования проектов в сфере ископаемых видов топлива.