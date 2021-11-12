Органы здравоохранения Нидерландов призывают власти ввести частичный карантин для сдерживания COVID-19

Правительственная консультативная группа экспертов в области здравоохранения обратилась к властям Нидерландов с призывом ввести частичный карантин после того, как в стране зафиксировали антирекорд по заболеваемости с начала пандемии - более 16 тыс. случаев в сутки, сообщает в пятницу нидерландская пресса.
СМИ отмечают, что в частности предлагается закрыть театры и кинотеатры, отменить крупные мероприятия, закрыть кафе и рестораны. Школы, однако, останутся открытыми.
О решениях планируется объявить на пресс-конференции представителей правительства, которая состоится позже в пятницу.
Прирост заболеваний COVID-19 за последние сутки составил 16 364 случаев, летальных исходов среди заразившихся пациентов - 26.
Вспышка COVID-19 последовала за снятием мер социального дистанцирования в конце сентября.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Нидерландах было диагностировано свыше 2,2 млн заражений, более 18,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 2 млн человек выздоровели.
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