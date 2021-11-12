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Дальнее зарубежье 12.11.2021 18:03

Органы здравоохранения Нидерландов призывают власти ввести частичный карантин для сдерживания COVID-19

Правительственная консультативная группа экспертов в области здравоохранения обратилась к властям Нидерландов с призывом ввести частичный карантин после того, как в стране зафиксировали антирекорд по заболеваемости с начала пандемии - более 16 тыс. случаев в сутки, сообщает в пятницу нидерландская пресса.

СМИ отмечают, что в частности предлагается закрыть театры и кинотеатры, отменить крупные мероприятия, закрыть кафе и рестораны. Школы, однако, останутся открытыми.

О решениях планируется объявить на пресс-конференции представителей правительства, которая состоится позже в пятницу.

Прирост заболеваний COVID-19 за последние сутки составил 16 364 случаев, летальных исходов среди заразившихся пациентов - 26.

Вспышка COVID-19 последовала за снятием мер социального дистанцирования в конце сентября.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Нидерландах было диагностировано свыше 2,2 млн заражений, более 18,6 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 2 млн человек выздоровели.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]