Шойгу в Париже обсудит проблемы в сфере безопасности и недопущение военных инцидентов - Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Париж, где в пятницу планируется пленарное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".

"Основными темами предстоящих переговоров станут вопросы международной безопасности, региональной проблематики, проблемы в сфере безопасности и недопущение инцидентов в ходе военной деятельности", - сказано в сообщении Минобороны России.

Российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности учрежден в 2002 году по решению президентов двух стран. Формат Совета предполагает обязательное участие министров иностранных дел и обороны России и Франции.

Форум проводится ежегодно, по очереди в Париже и в Москве. 9 сентября 2019 в столице России состоялось 12-е заседание Совета.

Ранее сообщалось, что в 12 ноября в Париже пройдёт заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2". С российской стороны в нём примут участие Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, с французской - министр Вооружённых сил Флоранс Парли и министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Особое внимание в ходе встречи будет уделено вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе, а также отношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО.

Кроме того, министры планируют обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам, среди которых Украина, Афганистан, Иран и Ливия, обсудить ближневосточное урегулирование, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.