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СНГ 12.11.2021 23:04

Глава МИД Украины встретится со Столтенбергом в Брюсселе 15 ноября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, встретится в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила спикер НАТО Оана Лунгеску.

"15 ноября в штаб-квартире НАТО министр Дмитрий Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После этого состоится совместная пресс-конференция", - говорится в сообщении в Twitter в пятницу.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МИД, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]