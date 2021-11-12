Глава МИД Украины встретится со Столтенбергом в Брюсселе 15 ноября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, встретится в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила спикер НАТО Оана Лунгеску.
"15 ноября в штаб-квартире НАТО министр Дмитрий Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После этого состоится совместная пресс-конференция", - говорится в сообщении в Twitter в пятницу.
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