Глава МИД Украины встретится со Столтенбергом в Брюсселе 15 ноября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, встретится в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила спикер НАТО Оана Лунгеску.

"15 ноября в штаб-квартире НАТО министр Дмитрий Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После этого состоится совместная пресс-конференция", - говорится в сообщении в Twitter в пятницу.