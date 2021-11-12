В Минске заявляют о готовности к жестким мерам в ответ на новые санкции

Минск готов на жесткие ответные меры, если консультации в ООН будут использованы ЕС для введения очередных санкций, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жесткие ответные меры", - подчеркнул Глаз. Его комментарий опубликован на сайте МИД.

Так пресс-секретарь ведомства ответил на вопрос, как МИД оценивает прошедшие в четверг по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг скопления мигрантов у западных границ Белоруссии.

По словам Глаза, "смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси".

Пресс-секретарь подчеркнул, что Белоруссия в этой ситуации лишь страна транзита, которая несет существенные издержки. "В 2020 году ЕС принял полмиллиона новых беженцев, и никто особо не заметил каких-либо политических последствий. А две - три тысячи беженцев, стремящихся попасть через Беларусь в пригласившую их Европу, - это уже, видите ли, "гибридная война". Абсолютно понятно: напряжение на границе Беларуси с Евросоюзом связано не столько с реальными проблемами, которые могут создать три тысячи мигрантов, сколько с тем, что Польше, Литве, Латвии выгодно раздувать этот кризис. Особенно Польше. Поэтому консультации, как я уже сказал, ожидаемо носили полностью срежиссированный характер", - отметил он.

Глаз обратил внимание на то, что никто из других членов Совета Безопасности за пределами западной группы не поддержал инициаторов и не выступил с критикой Белоруссии. "Наоборот, государствами совершенно логично ставился вопрос о необходимости комплексно смотреть на проблему, бороться с первопричинами миграционного кризиса, вести прямой диалог между странами происхождения, транзита и конечного следования", - подчеркнул он.

Как сообщалось, члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания заявили, что готовы обсудить новые меры в отношении Белоруссии из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей.

"Вместе мы выражаем нашу солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их и нацелить на тех, кто участвует в деятельности режима Лукашенко и способствует незаконному пересечению внешних границ Европейского Союза. Мы останемся едины и полны решимости защитить ЕС от этих гибридных операций белорусских властей", - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте постпредства США при ООН.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".