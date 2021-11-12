В Минске заявляют о готовности к жестким мерам в ответ на новые санкции

Минск готов на жесткие ответные меры, если консультации в ООН будут использованы ЕС для введения очередных санкций, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
"Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жесткие ответные меры", - подчеркнул Глаз. Его комментарий опубликован на сайте МИД.
Так пресс-секретарь ведомства ответил на вопрос, как МИД оценивает прошедшие в четверг по инициативе Франции, Эстонии и Ирландии закрытые консультации членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг скопления мигрантов у западных границ Белоруссии.
По словам Глаза, "смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси".
Пресс-секретарь подчеркнул, что Белоруссия в этой ситуации лишь страна транзита, которая несет существенные издержки. "В 2020 году ЕС принял полмиллиона новых беженцев, и никто особо не заметил каких-либо политических последствий. А две - три тысячи беженцев, стремящихся попасть через Беларусь в пригласившую их Европу, - это уже, видите ли, "гибридная война". Абсолютно понятно: напряжение на границе Беларуси с Евросоюзом связано не столько с реальными проблемами, которые могут создать три тысячи мигрантов, сколько с тем, что Польше, Литве, Латвии выгодно раздувать этот кризис. Особенно Польше. Поэтому консультации, как я уже сказал, ожидаемо носили полностью срежиссированный характер", - отметил он.
Глаз обратил внимание на то, что никто из других членов Совета Безопасности за пределами западной группы не поддержал инициаторов и не выступил с критикой Белоруссии. "Наоборот, государствами совершенно логично ставился вопрос о необходимости комплексно смотреть на проблему, бороться с первопричинами миграционного кризиса, вести прямой диалог между странами происхождения, транзита и конечного следования", - подчеркнул он.
Как сообщалось, члены Совета безопасности ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания заявили, что готовы обсудить новые меры в отношении Белоруссии из-за ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Польшей.
"Вместе мы выражаем нашу солидарность с Польшей и Литвой и готовы обсудить дальнейшие меры, которые мы можем предпринять, чтобы поддержать их и нацелить на тех, кто участвует в деятельности режима Лукашенко и способствует незаконному пересечению внешних границ Европейского Союза. Мы останемся едины и полны решимости защитить ЕС от этих гибридных операций белорусских властей", - говорится в совместном заявлении стран, опубликованном на сайте постпредства США при ООН.
Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" "белорусского режима".
Алиев призвал Армению отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции
Узбекистан построит в Физулинском районе новую школу – президент Азербайджана
Астраханский деловой центр откроется в Азербайджане в декабре
ЕБРР выделит Украине в 2021-2022гг по 1 млрд евро в год
Шотландия ведет переговоры о вступлении в альянс, выступающий за сворачивание добычи нефти и газа
Российская сторона передала Киргизии 200 тыс. доз вакцины Спутник Лайт
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превысила $425
Страны СНГ безвозмездно получили от России более 1 млн тест-систем для диагностики COVID-19 - Мишустин
Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы
ИВ Гобустана направит свыше 590 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гейчая направит 630 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
17 выпускников Бакинской высшей школы нефти были приняты на работу в Тресте Neftqaztikinti SOCAR
Проведена презентация Акселерационного центра "SABAH.lab" для студентов Бакинской высшей школы нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог