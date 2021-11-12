ЕБРР выделит Украине в 2021-2022гг по 1 млрд евро в год

Сумма инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в экономику Украины в 2021 году и в 2022 году составит около 1 млрд евро в год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замглавы ЕБРР на Украине Марк Магалецкий.
"Мы надеемся, что наш общий объем финансирования для Украины в этом и следующем году составит около 1 млрд евро и будет распределен между частными предприятиями и государственными компаниями, муниципалитетами и, будем надеяться, новыми концессиями", - отметил он.
Как сообщалось, ЕБРР инвестировал в проекты на Украине 812 млн евро по итогам 2020 года, а в 2019 году сумма инвестиций банка в страну превысила 1,1 млрд евро.
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