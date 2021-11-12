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Макроэкономика 12.11.2021 17:17

ЕБРР выделит Украине в 2021-2022гг по 1 млрд евро в год

Сумма инвестиций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в экономику Украины в 2021 году и в 2022 году составит около 1 млрд евро в год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" замглавы ЕБРР на Украине Марк Магалецкий.

"Мы надеемся, что наш общий объем финансирования для Украины в этом и следующем году составит около 1 млрд евро и будет распределен между частными предприятиями и государственными компаниями, муниципалитетами и, будем надеяться, новыми концессиями", - отметил он.

Как сообщалось, ЕБРР инвестировал в проекты на Украине 812 млн евро по итогам 2020 года, а в 2019 году сумма инвестиций банка в страну превысила 1,1 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЕБРР, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]