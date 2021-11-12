Жертвами взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар стали не менее двух человек

В результате взрыва во время пятничной молитвы в одной из мечетей провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли как минимум два человека, ранены не менее 15, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Представитель движения "Талибан" в провинции Нангархар Кари Ханиф сообщил, что взрыв произошел во время пятничной молитвы. По его словам, в результате взрыва пострадали не менее 15 человек. Но местные жители сообщают о больших жертвах", - говорится в сообщении.

По другим сведениям агентства, в результате взрыва погибли как минимум два человека.

Сообщается, что взрывное устройство сработало в мечети населенного пункта Тарли уезда Спин Гар во время пятничной молитвы.

Ни одна из действующих в стане вооруженных групп не взяла пока на себя ответственность за произошедшее.